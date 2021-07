Flying Solo Comes to Miami Swim Week

Flying Solo’s show during Miami Swim Week took place at La Sombra Garden in Miami Beach.

While Flying Solo successfully executed 10 seasons of NYFW and PFW shows, this was the first time the company showcased during Miami Swim Week. Flying Solo was not looking to start small. It showed 65 swim, resort and accessory brands from all over the world making Flying Solo’s Show the largest during Miami Swim Week

Khrystyana @khrystyana, America’s Next Top Models and a body positivity advocate walked in the the show along with other influencers Danielle Moinet @daniellemoinet (1.7M) and Jeana Turner @jeanaturner (230K)

“We are very excited to showcase in Miami for the first time. It is one of the best places to present swim and resort collection,” said Elizabeth Solomeina , co-founder and managing director of Flying Solo.

This show was supported by Makeup Academy team of talented artists for hair and makeup. This Year’s Head Stylist was Stasi Berezovskaya.

About Flying Solo

Flying Solo is an innovative company that gives brands that are ready to expand into new markets a platform to succeed through membership-based retail stores; leading-edge PR-showrooms; and Fashion Weeks in New York, Paris, Milan and Miami.

SHOW #1

Left to Right/Top To Bottom:

1. JAMMEME @jamemme with JEWELRY: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficial 2. THE GREAT ESCAPE SWIMWEAR @thegreatescapeswimwear with JEWELRY: MIMIDALE DESIGNS @mimidaledesigns bag VOLTA ALTELIER @voltaaletier 3. ABIGAIL ZWAANS @abigail_zwaans with JEWELRY: ANDRA JEWELRY @andrajoyeria 4. RHEA BIKINIS @rheabikinis with JEWELRY: BISOULOVELY@bisoulovely BAGS: MAKE : D @make8d_officail 5.MADISON AVE @2madisonavenue 6. BONIBI CASE @bonibicase with SHOES: JULIANA HEELS @julianaheels 7. QUOIFISH SWIMWEAR @quoifishswimwear JEWELRY: ASHTON JEWELRY @ashtonjewelry BAGS: KELLY BHOPALE @kellybhopale 8.NEREA BEACHWEAR @nereabeachwear with JEWELRY: JENNIFER YOUNGER DESIGNS @jenniferyoungerdesigns 9. IWAWHY @shopiwawhy JEWELRY: IZA BY SILVIA D’AVILA @izabysilviadavila 10. ADRI VERGARA @adrivergaraofficial BAGS: VOLTA @voltaatelier 11. MIMIELA BY RUBY DENIS @mimielabyrubyden

SHOW #2

Left to Right/Top To Bottom:

1. APD CLOTHING @apdpvd 2.SADI PAUL BRANCART @sadipaulbrancart.fashion 3. ILLEGAL SWIMWEAR @illegalswimwear 4. S.A.J. COLLECTIONS @saj_collections_ JEWELRY JAGGED HALO JEWELRY @jaggedhalojewelry 5. AGAPE BY SIMONA @agapebysimona SHOES: JULIANA HEELS @julianaheels JEWELRY and BAG: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficial 6. NIGHT & DAY SWIM @nightanddayswim JEWELRY: IZA BY SILVIA D’AVILA @izabysilviadavila BAG: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficia 7. PINEAPPLE AND PINK @pineapplepink.swim JEWELRY: ANDRA JEWELRY @andrajoyeria BAGS: VENA CANDY @venacandy SUNGLASSES: HAUTELIFE WORLD @hautelifeworld 8.SPICY MUJER SWIMWEAR @shopspicymujer JEWELRY: JAGGED HALO JEWELRY @jaggedhalojewelry 9. BOMBA BAMBOLA @bombabambola

SHOW #3

Left to Right/Top To Bottom:

1. COVAS @covas.ve JEWELRY: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficial 2. TRUFFLE BIKINIS @truffle.bikinis SUNGLASSES: HAUTELIFE WORLD 3. H2OT.SWIM @h2ot.swim JEWELRY: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficial 4. COTTONMOUTH SWIM @cottonmouthswim JEWELRY: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficial 5.PORSHIA @sweetnothingsboutiquecle BAGS @georginajewelryofficial 6. THE DELAROSE SISTERS @thedelarosesisters.co.uk BAGS: LUCKY NELLY BERLIN @luckynelly_berlin SUNGLASSES: NICHOLISADORA @nicholisadora 7. ZOOONEK @zooonekurbanedge 8. DAVÍ @davibystace JEWELRY, BAGS: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficial 9. CHERINA BEACHWEAR @cherina_beachwear SCARFS: AWOL @awoltravelcreate BAGS: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficia SHOES:JULIANA HEELS @julianaheels 10. ASTER AND ARDOR @asterandardor 11. CORALIST SWIMWEAR @coralist.swimwear ACCESSORIES: AWOL @awoltravelcreate

SHOW #4

Left to Right/Top To Bottom:

1. HIROMI ASAI @hiromi.asai BAGS: KELLY BHOPALE @kellybhopale SUNGLASSES: NEON HOPE @neonhope 2. HEARTGLASS @shopheartglass JEWELRY: SOLOMEINA @solomeinajewelry SUNGLASSES: JAGGED HALO JEWELRY @jaggedhalojewelry

3.AGE OF AQUARIUS @ageofaquariusswim SHOES: GIGI POSITANO @gigipositano BAGS, SUNGLASSES: NEON HOPE @neonhope 4.GLIM STUIDOS @glimstudios JEWELRY: JAGGED HALO JEWELRY @jaggedhalojewelry 5. SELIA RICHWOOD @seliarichwood ACCESSORIES: PAISLEY & HEART @paisleyandheart 6.YOLANDA SWIM @yolandaswim JEWELRY: IZA BY

SILVIA D’AVILA @izabysilviadavila 7. FEELYN SWIMWEAR @feelynswim SHOES: GIGI POSITANO @gigipositano JEWELRY: ANDRA JEWELRY @andrajoyeria 8.JUDITH CABRERA & BROCHE @brocheandcabrera SHOES: JULIANA HEELS @julianaheels JEWELRY, BAGS: GEORGINA JEWELRY @georginajewelryofficial 9. LE ‘ FOREIGN @Le.foreigns JEWELRY: IZA BY SILVIA D’AVILA @izabysilviadavila 10.NYLA COUTURE @nyla.couture 11.THE TAILORY NEW YORK @thetailorynyc BAGS, SUNGLASSES: NEON HOPE @neonhope

ACCESSORIES

Left to Right/Top To Bottom:

1. ANDRA JEWELRY 2. ASHTON JEWELRY 3. AWOL 4. BISOULOVELY

5. GEORGINA JEWELRY 6.GIGI POSITANO 7. HAUTELIFE WORLD

8. IZA BY SILVIA D’AVILA 9.JAGGED HALO JEWELRY 10. JENNIFER YOUNGER

11. JULIANA HEELS 12.KELLY BHOPALE 13. LUCKY NELLY 14.MAKE:D 15.MIMIDALE DESIGNS

16. NEON HOPE 17. NICHOLISADORA 18. PAISLEY AND HEART 19.VENA CANDY 20. VOLTA ATELIER

