SoHo Cool: Fall Comes to Flying Solo

As fall moves in and temperatures drop, we’re quick to find the balance between staying comfortable in casual clothes and an evening out.

This photoshoot captures a view of the on-trend outfits this fall and demonstrates how to stay cozy and dress up without losing style.



Flying Solo X FWO

Photos: Evgeny Milkovich

A unique mix of independent designers from the Flying Solo Showroom show off the trends of this fall. With neutral colors finding their place in this blend of designers’ work throughout the shoot, they express this season’s style comfortably. The designers are piecing together this season’s looks with a lighter touch, using an array of nude colors making the perfect match to liven up your wardrobe this autumn.

TEAM

PHOTOGRAPHER EVGENY MILKOVICH @EMILKOVICH

STYLIST STASI BEREZOVSKAYA @sb.style.me.up

MUA DMITRY KUKUSHKIN @makeupbydmitry

HAIR PAYTON HOLBROOK @boytoy9 // RISAKO ITAMOCHI @risako_itamochi

VIDEO LUCIANA BALDOVINO @lubaldovino

MODELS:

VICTORIA CAIN @vickycain8

VALENTINA MATVEYEVA @valentinamatv

VALENTINA BELI @valentinabeli

TIFFANY HENDRICKS @tihendricks

PIYAWAN CHITSAMRAN @gift_gil

WARDROBE

Image 1

dress LAHIVE @shoplahive

bag CARO NEW YORK @caro.new.york

ringsI ZA BY SILVIA D’AVILA @izabysilviadavila

bracelet IZA BY SILVIA D’AVILA @izabysilviadavila

earrings NOA JEWELRY @noa.jewelryline

belt YULA @yulamorocco

Image 2

dress KATERYNA SAVCHENKO _kateryna_savchenko_

earrings SOLOMEINA @solomeinajewelry

ring SOLOMEINA @solomeinajewelry

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

bag YULA @yulamorocco

Image 3

jacket NUEQUE @nueque_kr

pants Daniela Barros @daniela_barros_files

top WEANNABE @weannabe @weannabe.nyc

skirt ROSEMARY ABELLA @rosemarieabelastudio

earrings RITIQUE @ritique_byritikaatwal

choker AUTOMIC GOLD @automicgold

Image 4

dress KATERYNA SAVCHENKO _kateryna_savchenko_

glasses JUST HUMAN @shopjusthuman

earrings NOA JEWELRY @noa.jewelryline

ring SOLOMEINA @solomeinajewelry

bag Sarnēlondon @sarnelondon

Image 5

dress NATIVE TATOO

leather belt J’AMEMME @jamemme

dress RORA @roraclothing

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

bracelet NOA JEWELRY @noa.jewelryline

earrings NOA JEWELRY @noa.jewelryline

bag Sarnēlondon @sarnelondon

Image 6

overcoat BRODIE CASHMERE @brodiecashmereofficial

top ELENA RUDENKO @elenarudenko_official

pants KG’S HOUSE OF FASHION @kghof

necklace RITIQUE @ritique_byritikaatwal

earrings AUTOMIC GOLD @automicgold

ring GLAMROCKS @glamrocksjewelry

Image 7

earrings LESS BLA MORE TRU SOUL @@lessblamoretruesoul

dress Thuy Design House @thuydesignhouse

bag KATIE LARES @katie_lares

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

Image 8

jacket NUEQUE @nueque_kr

shorts FAHARI BAZAAR @faharibazaar

bag Sarnēlondon @sarnelondon

hat GALPON @galpon.co

Image 9

Tiffany

earrings NOA JEWELRY @noa.jewelryline

jacket KATERYNA SAVCHENKO

_kateryna_savchenko_

necklace SOLOMEINA @solomeinajewelry

dress VIIVI @viivi.us

bag LESS BLA MORE TRU SOUL

@lessblamoretruesoul

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

Valentina

coat Daniela Barros @daniela_barros_files

dress Thuy Design House

@thuydesignhouse

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

bag Sarnēlondon @sarnelondon

ring SOLOMEINA @solomeinajewelry

Image 10

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

dress MARINA MICANOVICH @marinamicanovic_fashion

skirt CHAEnewyork @chae_newyork

bag VOLTA ATELIER @voltaatelier

earring SOLOMEINA @solomeinajewelry

choker GLAMROCKS @glamrocksjewelry

Image 11

dress BECCA APPAREL @beccaapparel

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

bag YULA @yulamorocco

earrings LC STUDIOS @lcstudios63

Image 12

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

bag YULA @yulamorocco

blouse BECCA APPAREL @beccaapparel

earrings LESS BLA MORE TRU SOUL @@lessblamoretruesoul

pants NUEQUE @nueque_kr

Image 13

Valentina

shoes PAULA TORRES @paulatorresbrand

pants MANNEQUIN CONCEPTS

@mannequin.concepts

blouse MANNEQUIN CONCEPTS

@mannequin.concepts

leather belt J’AMEMME @jamemme

necklace AUTOMIC GOLD @automicgold

earrings SOLOMEINA @solomeinajewelry

bag VOLTA ATELIER @voltaatelier

##

Learn More

@flyingsolonyc

flyingsolo.nyc

With love,

FWO