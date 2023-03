Desigual x Maitrepierre Cocktail During Paris Fashion Week

Après le succès de la collaboration précédente lors de la saison automne-hiver 22, Desigual lance en printemps une nouvelle collection 100 % durable créée par le jeune créateur français Alphonse Maitrepierre.

Maitrepierre s’est inspiré de l’image du trou noir au centre de la Voie lactée – en guise de métaphore de la destruction et de la création universelle – qui a été photographiée pour la première fois en 2022. À partir de ce cliché, Maitrepierre développe des imprimés qui rappellent des nébuleuses et des galaxies.

Deux autres concepts importants de la collection sont le solarpunk – un mouvement opposé à la dystopie qui cherche à construire un avenir optimiste et dont la technologie et la durabilité constituent la colonne vertébrale – et le jugaad – un mot hindi qui veut dire « réparation innovante » et qui explique les processus de remise en état ou de développement de produits ayant un minimum d’impact sur l’environnement –.

Desigual X Maitrepierre Cocktail

Photos: Say Who / Edouard Richard

Ces philosophies relient la perspective créative de Maitrepierre à un principe fondateur de Desigual. « En 1984, Thomas Meyer lui-même, le fondateur de Desigual, a fabriqué une veste, l’Iconic, à partir de plusieurs paires de vieux jeans… Cet esprit reflète exactement où nous en sommes aujourd’hui », explique Maitrepierre. « Je crois qu’il y a quelque chose de très pur et de poétique à créer, à innover, à reformuler les codes et à créer un impact », ajoute-t-il.

Une caractéristique importante de cette collection est qu’elle a été entièrement créée avec des fibres durables, quelque chose d’indispensable pour Maitrepierre et de primordial pour Desigual. Les vêtements sont fabriqués avec du coton biologique ou BCI et du Naia, une fibre fabriquée à partir de la cellulose. Tous les détails ont été soignés : les boutons des vêtements en denim sont recyclés, tout comme l’étiquette à l’arrière des jeans. Grâce à leur processus de fabrication durable, les accessoires en cuir sont certifiés par Leather Working Group.

C’est pourquoi la création d’une vision d’avenir positive pour l’humanité est le message que renferme cette collection. Celle-ci puise dans les inspirations cosmiques et les réminiscences technologiques, tout en s’inscrivant dans une perspective durable. En résumé, un NEW HORIZON.

Événement de pré-lancement au 64 Rue Bonaparte

Pour célébrer le lancement de la collection, quelques heures avant, la nouvelle boutique Desigual située au 64 rue Bonaparte accueillera un événement très spécial. Desigual a convié de nombreux invités, notamment des journalistes, des stylistes, des rédacteurs de mode et des influenceurs de la ville. Parmi eux, @clairelaffut, @mv.tiangue, @estellechemouny, @maria_bernad ; @selmakacisebbagh ; @galagonzalez ; et @couturekulten

La boutique parisienne a été aménagée conformément à la nouvelle image de marque et suivant le concept d’une galerie d’art, avec des espaces plus minimalistes et décloisonnés. Les collections y sont présentées selon une approche aspirationnelle : les articles sont plus séduisants, les couleurs lumineuses et les imprimés expriment toute leur personnalité. Comme des œuvres dans une galerie d’art, les vêtements occupent le premier plan, et cet espace créatif et inspirant améliore l’expérience d’achat.

Desigual a ouvert ses portes il y a quelques semaines au 64 rue Bonaparte, en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Cette ouverture s’inscrit dans sa stratégie de croissance qui prévoit d’inaugurer de nouvelles boutiques dans des villes clés et des emplacements premium, soutenue en parallèle par un plan de renouvellement des espaces sur des marchés déjà consolidés. Celle de Paris fait partie d’une série d’ouvertures réalisées dans des lieux emblématiques, comme Berlin, à Mitte, et une autre à Paris, dans le Marais, ainsi qu’à Singapour, dans le prestigieux centre commercial Ion Orchard.

#NewDesigual

Desigual traverse un moment clé et prometteur pour son avenir : un renouvellement de son image, de ses collections, de ses espaces, etc. Le tout, fondé sur cette philosophie centrée sur la différence, sur l’expressivité, sur l’artistique qui a contribué à la notoriété de la marque pendant toutes ces années. Avec cette volonté de se renouveler tout en restant fidèle à elle-même, la marque vise à séduire une nouvelle génération de consommateurs à travers de nouveaux concepts, de nouvelles silhouettes et une réinvention des éléments qui composent son identité.

La campagne, look par look.

Le denim est l’un des matériaux phares de la collection. Maitrepierre l’imagine en rose pâle (page suivante, à gauche) pour créer un ensemble pantalon et veste multiposition : si on ferme les boutons-pression, elle se transforme en poncho. Également en denim snow bleach, une robe à bretelles apparemment simple dont la coupe est vraiment innovante et un pantalon aux jambes super larges, à porter avec la ceinture attachée ou desserrée pour créer deux silhouettes différentes. Trois autres robes complètent la série de photographies : l’une, avec un trompe-l’œil au niveau du décolleté (dans l’en-tête de ce communiqué) ; une autre, bicolore avec des bretelles doubles, très originale ; et une troisième, avec un imprimé au style cosmique en rose et orange.

Les accessoires, la clé de la collection

Fabriqués en cuir responsable, les accessoires complètent à la perfection les looks de cette collection. L’un d’entre eux est une réinterprétation en marron et taille mini de l’emblématique Mantis bag, que l’on a pu voir dans la collection précédente et lors de la campagne FW22 de Desigual avec Nathy Peluso. Deux autres pièces viennent le rejoindre : un sac de style bucket et un autre inspiré de la forme sinueuse des coquillages, tous deux avec des panneaux en coton et en cuir. Côté chaussures, Maitrepierre fusionne les mocassins et les sneakers en créant un hybride original (et en plus, rose).

La collection propose par ailleurs une autre robe imprimée dans les tons fuchsia et une noire à bretelles, un t-shirt noir uni et un autre qui reproduit l’effet d’optique de la robe noire et blanche, deux mini-jupes croisées – en rose et en bleu –, un sweat-shirt déconstruit, des jeans à imprimé cosmique, etc.

Selon Maitrepierre lui-même, « c’est une collection très inspirée par la nature, avec des couleurs qui viennent directement du ciel, que ce soit le bleu ciel ou cet imprimé inspiré des images des trous noirs. » « Je trouve très beau, ajoute-t-il, que les effets sur les tissus évoquent la création de la couleur à partir de la lumière ».

Desigual et les collaborations, une opportunité de dialogue

En tant que marque ouverte au changement et à l’innovation, Desigual a toujours collaboré avec des créateurs de mode et d’autres domaines pour développer ses collections. Pour la marque, ces collaborations constituent des partenariats stratégiques qui permettent d’écouter de nouvelles voix et de découvrir de nouvelles visions, afin d’intégrer de nouvelles perspectives concernant la mode. Se mêler à ces nouveaux créateurs permet de proposer quelque chose de neuf et de toucher de nouveaux publics. Les collaborations sont par conséquent une occasion d’entamer de nouvelles conversations, d’ouvrir de nouveaux dialogues.

À propos de Maitrepierre

Diplômé de La Cambre à Bruxelles, le créateur français Alphonse Maitrepierre fonde sa marque en 2018 après avoir travaillé avec Jean-Paul Gaultier, Chanel et Acne Studios, et lui donne son nom : Maitrepierre.

Dans son atelier de la capitale française, il crée des vêtements de prêt-à-porter en revisitant les codes de la haute-couture sous un angle artistique et numérique, témoignant en permanence de son engagement inaliénable pour le développement durable, de la chaîne d’approvisionnement en passant par les textiles et les processus.

À moins de 30 ans, Alphonse Maitrepierre a reçu le Grand Prix de la Création – 2021 décerné par la ville de Paris et s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs sur la scène de la mode européenne. Ses collections sont présentées à la Fashion Week de Paris.

À propos de Desigual

Desigual est une marque de mode internationale née à Barcelone en 1984. Elle se caractérise par la singularité et le caractère unique de ses créations, conçues pour habiller d’optimisme et d’authenticité des milliers de personnes qui cherchent à exprimer la meilleure version d’elles-mêmes. L’entreprise connaît actuellement un tournant décisif pour son avenir : un renouvellement de son image, de ses collections, de ses espaces… dans le but d’attirer une nouvelle génération de consommateurs. Desigual compte plus de 2600 employés. Elle est présente dans près de 109 pays à travers 10 canaux de vente, plus de 393 boutiques monomarques et six catégories de produits : Woman, Man, Kids, Accessories, Shoes et Sport.

##

Learn More

@alphonsemaitrepierre

maitrepier.re

With love,

FWO