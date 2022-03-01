Halston’s Fall 22 RTW Collection
Halston pays homage to Roy Halston Frowick in the line up for Fall 2022, highlighted with styles from the late 1970s.
“Modernizing an assortment that feels notable to Halston, yet in an advanced manner, is what inspired me most about designing this collection” – Robert Rodriguez
Halston’s
Photos: Jody Rogac
RTW KEY FABRICATIONS
LIQUID SATIN – HIGH-SHINE SATIN WITH A LIQUID LOOK
CREPE DE CHINE – FLUID FABRICATION WITH A DELICATE SHEEN
COTTON SHIRTING – CLASSIC COTTON POPLIN WITH A WASHED FINISH
WOOL GAUZE – LIGHTWEIGHT + SHEER GAUZE
STRETCH CREPE – A CLASSIC CREPE WITH HIGH STRETCH
ULTRASUEDE – AN ICONIC HALSTON MICROFIBER SUEDE
LIGHT WEIGHT SCUBA – SMOOTH, BODY-FORMING STRETCH FABRIC
MILANO JERSEY – VISCOSE DOUBLE-KNIT WITH A COMPACT CONSTRUCTION
FLUID SUITING – MEDIUM WEIGHT ITALIAN TAILORING WITH A SOFT HAND
VEGAN LEATHER – AN ECO-FRIENDLY LEATHER ALTERNATIVE
HALSTON LOGO JACQUARD – TONAL FABRICATION WITH A CLASSIC HALSTON MONOGRAM
DOUBLE FACE WOOL COATING – HEAVY ITALIAN WOOL COATING
RTW KEY YARNS
WOOL/CASHMERE – LUXRUIOUS BLEND WITH A BRUSHED LOOK
MATTE VISCOSE – COMPACT VISCOSE WITH HIGH STRETCH
BOUCLE WOOL – CHUNKY YARN WITH A BOUCLE FINISH
MERINO WOOL – EXTRAFINE MERINO WITH A CLEAN FINISH
LUREX —- HIGH SPARKLE YARN IN COMPACT STYLES
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With love,
FWO